Віцепрезидент ЄК: Україна може стати лідером сучасної зеленої енергетики

Віцепрезидент Європейської комісії з питань зеленого курсу Франс Тіммерманс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.
Як передає Радіо Свобода, про це він повідомив 9 січня у своєму твітері.
«Україна має те, що потрібно, аби стати лідером сучасної зеленої енергетики. Вона має величезний потенціал для (видобутку енергії – ред.) із сонця, вітру, водню та біометану», – заявив представник Єврокомісії.
Тіммерманс висловив переконання, що Україна «має вийти з цієї війни переможницею».
«Україні б’ються не лише за себе, вони б’ються за свободу, демократію та верховенство права. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться», – додав він.
Зеленський також прокоментував зустріч, зазначивши, що сторони обговорили стан української енергетичної системи
«Під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації зелених проектів і готова стати одним із європейських хабів сучасної зеленої енергетики», – додав він.
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