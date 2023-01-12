Українські прикордонники отримають понад 100 генераторів від Норвегії

Україна отримає понад 100 генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Норвегія передала прикордонникам понад 100 генераторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у рамках співпраці з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії радіаційним, хімічним, біологічним та ядерним (РХБЯ) загрозам.

"Держприкордонслужба отримала обладнання для забезпечення підрозділів охорони кордону", - додали у ДПСУ.