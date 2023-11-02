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ДПСУ: Для перетину кордону закордонний паспорт має бути наявним фізично

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ДПСУ: Для перетину кордону закордонний паспорт має бути наявним фізично

Державна прикордонна служба України підтверджує, що, згідно з вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, які дають право громадянину України на виїзд і в'їзд в Україну, для перетину кордону "закордонний паспорт має бути наявним фізично".

"У засобах масової інформації поширюється повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку "Дія" для пропуску через кордон. Вкотре зазначимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну", - йдеться в повідомленні відомства в середу.

Як наголошується в повідомленні, "для перетину кордону в особи закордонний паспорт має бути присутнім фізично". Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи. Також прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

"Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви щодо дійсності документів в "Дії" та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка", - зазначає Держприкордонслужба.

паспорт, ДПСУ
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