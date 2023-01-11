Среди всех автомобилей у украинских водителей всегда в фаворитах авто из Германии. Даже подержанные машины с хорошим пробегом пользуются большим спросом, поскольку благодаря немецкой педантичности и ответственности, эти авто, как правило, в хорошем состоянии. Единственная проблема при покупке ТС с пробегом – это не нарваться на экземпляр с плохой историей и серьезными повреждениями, неполадками. Чтобы избежать подобных рисков, каждый автомобилист должен знать, как проверить историю авто из Германии перед покупкой.

Зачем проверять автомобили из Германии

Как и в любой другой стране, в Германии продавец, выставляя свое авто на продажу, хочет получить за него как можно больше денег. Кроме продавца, на сделке хотят заработать и посредники, которые занимаются подготовкой транспортного средства к продаже. При этом некоторые не пренебрегают фальсификацией показаний одометра, готовы потратиться на косметический ремонт, чтобы скрыть повреждения после ДТП и продать машину подороже.

Любой автомобиль с пробегом должен подвергаться тщательному осмотру, проверке документов, прав на продажу и технического состояния. Нередко на данном этапе привлекают экспертов для диагностики авто.

Как проверить пробег авто из Германии и его реальное техническое состояние, находясь в Украине? При удаленной покупке, когда нет возможности провести профессиональный технический осмотр, самый надежный вариант – это проверка истории авто по ВИН коду. Такую проверку рекомендуется проводить даже в том случае, когда вы самостоятельно занимаетесь покупкой и транспортировкой машины из стран Европы.

Что нужно для проверки авто из Германии

При обычной проверке нужно уделить внимание:

осмотру кузова;

проверке салона;

проверке и оценке рабочего состояния двигателя;

диагностике состояния подвески, тормозной системы и других динамических узлов.

Для проверки истории автомобиля вам потребуется:

регистрационный номер;

идентификационный код (ВИН код) транспортного средства.

Как проверить авто из Германии

Зная VIN номер автомобиля, вы можете проверить историю на одном из специальных сервисов. Инструменты таких сервисов проверки позволяют узнать заводскую комплектацию, характеристики, особенности эксплуатации, обслуживания, страховые случаи, факты об участии в ДТП и много другой полезной информации.

Например, можно проверить автомобиль из Германии по ВИН коду с помощью инструмента https://checkcar.vin/ua/ru/page/vin-check-germany. Для этого нужно просто ввести известный код в строку формы проверки и нажать «Проверить». Уже в течение нескольких секунд на вашем экране появится отчет об истории автомобиля. CheckCar.vin удобен тем, что в одном отчете собирает информацию, которую предоставляют разные другие сервисы проверки.

Расшифровка автомобилей из Германии

ВИН код во всех странах и у всех производителей авто имеет одинаковую структуру и количество символов. Главное отличие в самих символах, которые используются для кодировки информации. Так, номер всех немецких автомобилей, произведенных в самой Германии будет начинаться с буквы W. Если машина изготавливалась в Чехии, то ее номер начинается с Т, код авто британского производства имеет первую букву S.

По первым трем символам ВИН кода кроме страны производителя также можно узнать бренд, а в некоторых случаях и тип кузова транспортного средства.

Следующие 6 знаков кода описывают модель авто: комплектацию, двигатель, используемые системы безопасности, тип КПП и другие ключевые характеристики. Какие именно параметры включить в описание, решает сам производитель авто.

Последние 8 символов используются для идентификации авто. В них зашифрован модельный год, страна сборки и серийный номер ТС.

Совет покупателям. Не пренебрегайте проверкой автомобиля перед покупкой. Этот простой шаг защитит вас от невыгодной покупки, проблем с регистрацией и лишних затрат.