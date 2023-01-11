Среди всех автомобилей у украинских водителей всегда в фаворитах авто из Германии. Даже подержанные машины с хорошим пробегом пользуются большим спросом, поскольку благодаря немецкой педантичности и ответственности, эти авто, как правило, в хорошем состоянии. Единственная проблема при покупке ТС с пробегом – это не нарваться на экземпляр с плохой историей и серьезными повреждениями, неполадками. Чтобы избежать подобных рисков, каждый автомобилист должен знать, как проверить историю авто из Германии перед покупкой.
Как и в любой другой стране, в Германии продавец, выставляя свое авто на продажу, хочет получить за него как можно больше денег. Кроме продавца, на сделке хотят заработать и посредники, которые занимаются подготовкой транспортного средства к продаже. При этом некоторые не пренебрегают фальсификацией показаний одометра, готовы потратиться на косметический ремонт, чтобы скрыть повреждения после ДТП и продать машину подороже.
Любой автомобиль с пробегом должен подвергаться тщательному осмотру, проверке документов, прав на продажу и технического состояния. Нередко на данном этапе привлекают экспертов для диагностики авто.
Как проверить пробег авто из Германии и его реальное техническое состояние, находясь в Украине? При удаленной покупке, когда нет возможности провести профессиональный технический осмотр, самый надежный вариант – это проверка истории авто по ВИН коду. Такую проверку рекомендуется проводить даже в том случае, когда вы самостоятельно занимаетесь покупкой и транспортировкой машины из стран Европы.
При обычной проверке нужно уделить внимание:
Для проверки истории автомобиля вам потребуется:
Зная VIN номер автомобиля, вы можете проверить историю на одном из специальных сервисов. Инструменты таких сервисов проверки позволяют узнать заводскую комплектацию, характеристики, особенности эксплуатации, обслуживания, страховые случаи, факты об участии в ДТП и много другой полезной информации.
Например, можно проверить автомобиль из Германии по ВИН коду с помощью инструмента https://checkcar.vin/ua/ru/page/vin-check-germany. Для этого нужно просто ввести известный код в строку формы проверки и нажать «Проверить». Уже в течение нескольких секунд на вашем экране появится отчет об истории автомобиля. CheckCar.vin удобен тем, что в одном отчете собирает информацию, которую предоставляют разные другие сервисы проверки.
ВИН код во всех странах и у всех производителей авто имеет одинаковую структуру и количество символов. Главное отличие в самих символах, которые используются для кодировки информации. Так, номер всех немецких автомобилей, произведенных в самой Германии будет начинаться с буквы W. Если машина изготавливалась в Чехии, то ее номер начинается с Т, код авто британского производства имеет первую букву S.
По первым трем символам ВИН кода кроме страны производителя также можно узнать бренд, а в некоторых случаях и тип кузова транспортного средства.
Следующие 6 знаков кода описывают модель авто: комплектацию, двигатель, используемые системы безопасности, тип КПП и другие ключевые характеристики. Какие именно параметры включить в описание, решает сам производитель авто.
Последние 8 символов используются для идентификации авто. В них зашифрован модельный год, страна сборки и серийный номер ТС.
Совет покупателям. Не пренебрегайте проверкой автомобиля перед покупкой. Этот простой шаг защитит вас от невыгодной покупки, проблем с регистрацией и лишних затрат.