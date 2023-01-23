В Гомелі вже понад місяць виробляють «зуби дракона» для окупантів

«Зуби дракона», що слугують для оборони, вже понад місяць виробляються на білоруському заводі в Гомелі і вирушають до росії.

Як пише Слово і Діло, про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Відомо, що оборонні споруди для окупантів виготовляють на заводі залізобетонних виробів в Гомелі. За попередньою інформацією, Гомельзалізобетон – не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові зміцнення.

Варто зазначити, що саме такі піраміди використовує ПВК «Вагнера» при будівництві своєї так званої «Лінії Вагнера» на тимчасово окупованих територіях України.

Перевозять укріплення на вантажівках-довгомірах, найчастіше марки КамАЗ з номерами як рф, так і Білорусі. В одній вантажівці помічають у середньому по 15-20 «зубів»