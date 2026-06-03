Від 6 до 20 мм: де який діаметр арматури використовувати, щоб будинок стояв 100 років

Коли ви бачите специфікацію від архітектора, де вказані різні цифри — від арматури 6 до арматури 20, — виникає спокуса «спростити» замовлення. Багато хто думає: «Візьму всюди дванадцятку, вона ж універсальна». Але в будівництві кожен міліметр діаметра має свою функцію. Використання тонкої арматури там, де потрібна потужна сталь, призведе до обвалу перекриття, а занадто товста арматура в другорядних вузлах — це просто гроші, замуровані в бетон без жодної користі.

Інженери металоцентру Park Plus підготували технічний гід з «ієрархії» металопрокату. Ми розкажемо, чому арматура 16 ціна за метр якої вища за стандартну, є незамінною в певних зонах, і де можна сміливо економити, використовуючи «шістку».

1. Арматура 6 мм та 8 мм: «Конструктивна гвардія»

Ці діаметри майже ніколи не виступають основними несучими елементами в капітальному будівництві.

Арматура 6 мм: Використовується для виготовлення хомутів (рамок) у армопоясах та колонах. Вона утримує основні товсті прути в потрібному положенні до заливки бетону. Також ідеальна для в'язки сіток при заливці тонких стяжок підлоги.

Арматура 8 мм: Це база для армування цегляної кладки або газоблоку (у штробах). Також застосовується як поперечна арматура в легких фундаментах для парканів або альтанок.

2. Арматура 10 мм та 12 мм: «Золотий стандарт» котеджів

Це найбільш затребуваний прокат. Якщо ви шукаєте арматура 10 ціна за метр або купити арматуру 12 ціна, ви, швидше за все, будуєте приватний будинок.

Арматура 10 мм: Використовується як робоча арматура в плитах фундаменту (якщо крок сітки невеликий) та для армування стін.

Арматура 12 мм: Це «хребет» будь-якого стрічкового фундаменту. Вона витримує розтягуючі навантаження, які виникають при сезонних рухах ґрунту. Більшість проектів двоповерхових будинків базуються саме на «дванадцятці».

3. Арматура 14 мм та 16 мм: «Важка артилерія»

Коли навантаження зростають (великі прольоти, слабкі ґрунти, підпірні стіни), стандартної 12-ки стає недостатньо.

Арматура 14 мм: Застосовується в несучих ригелях та балках, де довжина прольоту перевищує 4-5 метрів.

Арматура 16 мм: Життєво необхідна для фундаментів на рухливих ґрунтах (глина, торф) та для армування колон, що тримають на собі важкі плити перекриття. Ціна арматури 16 виправдана вашим спокоєм: вона не дасть перекриттю провиснути.

4. Арматура 20 мм і вище: Промисловий масштаб

У приватному будівництві зустрічається рідко. Це метал для багатоповерхових споруд, опорних мостових конструкцій та фундаментів під важке промислове обладнання. Тут важливий кожен прут, адже мова йде про тони динамічного навантаження.

Порада від Park Plus: не гадайте, а рахуйте

Заміна арматури на тоншу без перерахунку проекту — це злочин проти власної безпеки. У Park Plus ми не просто відвантажуємо метал. Ми перевіряємо вашу специфікацію і можемо підказати, де арматура 14 ціна за метр буде доречнішою, ніж спроба зв'язати каркас із тонких прутів «в три ряди».

Ми маємо власну логістику в Кривому Розі та по всій області, тому доставимо будь-який діаметр — від бухти 6-ки до 12-метрових прутів 20-ки — прямо на ваш об'єкт у день замовлення.