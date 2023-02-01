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МОН розраховує в цьому році на 224 тис. вступників у заклади вищої освіти

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Міністерство освіти та науки (МОН) розраховує в цьому році на 224 тис. вступників у заклади вищої освіти.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

“Ми розраховуємо приблизно на 224 тисячі випускників, які планують вступати у 2023 році”, - зазначив міністр.

Він зауважив, що МОН ще в листопаді минулого року запропонувало для вступу у 2023 році використовувати результати Національного мультипредметного тесту (НМТ).

“Модель НМТ-2023 подібна моделі НМТ -2022, це той самий комп’ютерний тест, який учасники проходять у тимчасових екзаменаційних центрах або в закладах освіти чи в спеціально обладнаних центрах”, - сказав міністр.

Також НМТ можна буде пройти у 32 країнах, де перебувають українські випускники.

Шкарлет додав, що процедура проведення НМТ 2023 року максимально наближена до процедури НМТ 2022 року. Передбачено два обов’язкових тести: українська мова та математика, третім предметом вступник може обрати один з наступних предметів: іноземну мову, історію України, біологію, хімію, фізику. За словами Шкарлета, по кожному з цих наборів предметів можна буде подавати документи на будь-яку спеціальність чи напрям.

Міністр нагадав, що поки народні депутати не ухвалили зміни до закону про вищу освіту, єдиною формою вступу до закладів вищої освіти залишається ЗНО.

“НМТ у розширеному варіанті, який ми запропонували на 2023 рік, безумовно, є моделлю, яка наближена до ЗНО”, - додав Шкарлет.

Він повідомив, що вже затверджено наказ МОН про скасування державної підсумкової атестації в 4 та 9 класах.

“В минулу п’ятницю (27 січня) Мін’юст затвердив наказ МОН про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у 2023 році. Отже, 4 та 9 класи ДПА складати не будуть. Що стосується 11 класів, то ми чекаємо ухвалення ВР законопроєкту 8228-1, який скасовує ДПА і запроваджує альтернативу ЗНО, формує модель вступу на 2023 рік”, - зазначив Шкарлет.

МОН, Шкарлет
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