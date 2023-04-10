Череватий: Те, що у Бахмуті з'явилися російські десантники, це не підсилення

росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії через величезні втрати серед бойовиків пвк "вагнера".
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.
"Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "вагнер" отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування", - зазначив він.
Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.
"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це угрупування "вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - підкреслив Череватий.
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