Череватий: Те, що у Бахмуті з'явилися російські десантники, це не підсилення

росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії через величезні втрати серед бойовиків пвк "вагнера".

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

"Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "вагнер" отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування", - зазначив він.

Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це угрупування "вагнера" саме, яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - підкреслив Череватий.