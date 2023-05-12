Йоганссон: Статус тимчасового захисту в ЄС отримали чотири мільйони українців

Статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", в Києві заявила європейська комісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон.
"Я повідомила міністру (внутрішніх справ Олександру Клименку – ред.) про поточне розміщення чотирьох мільйонів українців, які наразі перебувають в ЄС, під егідою Директиви про тимчасовий захист", – сказала вона.
Єврокомісарка додала, що з-поміж цих українців майже 700 тисяч мають роботу, а ще 450 тисяч дітей зараз навчаються в школах та університетах по всьому ЄС.
"Звичайно, це виклик, але ми з ним впоралися. Я повторюю, що українцям, які потребують притулку в ЄС, завжди раді", – наголосила Йоганссон.
Як відомо, у березні 2022 року ЄС запровадив видання дозволів на тимчасовий захист для громадян України, що виїхали внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії. Цей статус означає, що українцям, які тікають від війни, не потрібно просити притулок в ЄС.
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