Ігнат: До падіння літальних апаратів рф причетна російська ППО

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що до падіння авіації в Брянській області рф причетна російська протиповітряна оборона.
"Виходить - так. Чорний день авіації, вони (рф - ІФ-У) це визнали", - відповів Ігнат в ефірі національного телемарафону на припущення про те, що причиною падіння літальних апаратів рф могла бути російська ППО.
У суботу низка російських ЗМІ та пабліки в соцмережах повідомляли про втрату 4 літальних апаратів у Брянській області. Попередньо відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 без боєкомплекту, екіпажі загинули. Також повідомлялося про падіння двох винищувачів Су-34 і Су-35. Пілот і штурман Су-34 загинули, даних про екіпаж Су-35 немає.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023