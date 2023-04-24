Ігнат: росії не вдасться накопичити такий потенціал ракет, який вони мали на початок війни

росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку повномасштабного вторгнення до України.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку рф випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені", - сказав Ігнат.
Він пояснив, що виробництво ракет доволі тривале. Окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.
"Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати на озброєнні", - додав Ігнат.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023