Ігнат: росії не вдасться накопичити такий потенціал ракет, який вони мали на початок війни

росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку рф випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що виробництво ракет доволі тривале. Окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.

"Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати на озброєнні", - додав Ігнат.