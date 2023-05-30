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Чапутова: Через санкції москва має менше ресурсів для купівлі зброї

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Словацька президентка Зузана Чапутова вважає, що санкції, запроваджені Європейським Союзом проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну, мають свій ефект: москва має менше ресурсів для купівлі зброї.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це Чапутова заявила на відкритті міжнародної конференції Globsec у Братиславі в понеділок.

Президентка Словаччини у своєму виступі застерегла від порушення нинішньої єдності західних держав у ставленні до Росії через війну в Україні, а також від зловживання демократичними свободами з боку екстремістів.

"Наша єдність зазнає випробувань. Ті, хто стверджує, що наші заходи не працюють або що ми повинні зосередитися на власних інтересах, помиляються", – сказала Чапутова, додавши, що солідарність Заходу з Україною також приносить вигоди для його власної безпеки.

Президентка Словаччини зазначила, що завдяки своїй єдності західні країни впоралися з наслідками війни в Україні краще, ніж очікувалося, а Україна своєю чергою досягла успіху в протистоянні російському вторгненню.

"Постачання газу на рекордному рівні, інфляція падає. росія контролює менше території (в Україні – ред.), ніж рік тому", – навела приклади Чапутова.

Очільниця Словацької держави попередила, що екстремісти використовують демократичні права проти самої демократії. Вона закликала до кращого захисту та більшої відповідальності керівників соціальних мереж за контент, який вони поширюють.

Тема цьогорічної, вісімнадцятої конференції Globsec – війна в Україні та її наслідки для глобальної безпеки та економіки. Конференція триватиме до 31 травня включно, і в ній візьмуть участь провідні політики та гості з низки країн, зокрема президент Франції Емманюель Макрон.

Чапутова
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