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Череватий: На сході проти України воюють близько 180 000 росіян

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Наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, дві третини з яких зосереджені на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Коментуючи вчорашнє повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку і атакують там Білогорівку і Серебрянку, Череватий підтвердив, що цей відтинок фронту залишається лідером за кількістю обстрілів з боку росіян з реактивної та ствольної артилерії.

За його словами, на цьому напрямку рф зібрала досить потужне угруповання чисельністю понад 120 000 осіб. Це повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи бойового армійського резерву (БАРС), територіальні війська, а "з нового" – це штурмові роти Шторм-Z.

Череватий зазначив, що загалом в зоні відповідальності Східного угруповання військ ЗСУ армія рф зосередила понад 180 000 окупантів. За його словами, Лимано-Куп’янський відтинок фронту "довший", тому там зосереджена більша частина росіян.

На Бахмутському напрямку, як повідомив Череватий, наразі сконцентровано близько 50 000 росіян.

Череватий
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