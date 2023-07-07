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НБУ: Міжнародні резерви України сягнули рекордного показника за всю історію нашої держави

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Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд і є рекордним показником за всю історію нашої держави.

Про це повідомив очільник Національного банку Андрій Пишний на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Пишного, тільки в червні на рахунки українського уряду надійшло $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн – від Світового банку та ще $15 млн – від уряду Фінляндії.

"Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи", - зауважив пишний.

Глава НБУ додав, що у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш за програмою – $886 млн.

У результаті надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій Нацбанку з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.

"Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - зазначив Пишний.

НБУ, Пишний
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