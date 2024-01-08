НБУ: У 2024 році Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги

Попри те, що 2023 рік був неймовірно складним, 2024 року Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

За словами Пишного, на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. Покрити його влада збирається за рахунок допомоги західних союзників.

«Але важливо забезпечувати не лише обсяг, важливо забезпечувати ритмічність, своєчасність надходження, адже бюджет війни не можна поставити на паузу», – підкреслив глава Нацбанку.

Утім, від прогнозів щодо курсу долара Пишний відмовився, але пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість».

«Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості», – сказав Пишний.