Что такое P2P обмен и где он используется

Вторжение РФ на территорию Украины вынудило Национальный банк Украины ограничить международные платежи, чтобы избежать оттока капитала из страны. Ранее привычные способы проведения финансовых операций в гривнах в большинстве случаев стали неактуальными.

На смену им пришла система Р2Р обмена, которая открыла доступ для проведения различных платежей. В связи с преимуществами, которые обеспечивает такой обмен, он стал востребованный при торговле криптовалютой, кредитовании и в гемблинг индустрии. Рассмотрим подробней, что такое Р2Р обмен, как он работает и другие нюансы.

Что такое Р2Р?

Р2Р – это одноранговая, равноправная модель взаимодействия между людьми. Изначально термин применялся исключительно в компьютерной сфере в области локальных сетей. В них каждый участник (компьютер) был равноправным. В том числе, каждый из них мог выполнять функции сервера данных и функции клиента.

Ярким примером этому является всем известный Torrent. Все программы, которые поддерживают данную технологию используют специальный пиринговый сетевой протокол. Одно из особенностей являлось то, что каждый из участников сети, который скачивал фрагмент передаваемого файла на свое устройство, мог его передать другому участнику. То есть, полноценное равноправие.

В бизнесе о Р2Р говорят, когда речь идет о платежах, инвестициях и кредитованиях. Но при условии, что в сделке каждый является полноправным участником.

Как это работает?

Осуществляются Р2Р платежи при помощи специальных приложений или при помощи услуги Р2Р перевод денег. Для использования услуги нужно только иметь счет или карту в банке.

Если сделка осуществляется через приложение Р2Р, тогда его нужно установить и пройти регистрацию, используя номер телефона и/или электронную почту. После этого подключить карту или счет банка к приложению, чтобы появилась возможность проводить платежи.

Независимо от способа, процесс максимально простой, который занимает все несколько касаний. Обычно у вас есть возможность найти других пользователей по электронной почте, имени пользователя или номеру телефона. Зависимо от выбранного сервиса, могут менять условия. Время проведения платежей занимает от нескольких минут или несколько дней.

Сервисы Р2Р не только объединяют продавцов и покупателей, но также обязуются защищать сделки, чтобы минимизировать риск мошенничества. Наличие рейтинга и отзывов дают возможность выбрать предложение не только по курсу, если говорить о криптовалюте, но и по репутации того или иного участника. В том числе, пользователь может создавать личные объявления.

Где используется Р2Р обмен?

Операции Р2Р пользуются высоким спросом совершенно в различных сферах бизнеса, что охватывает онлайн-платежи, электронную коммерцию и финансовые услуги. Такого рода платежи обеспечивают комфортный способ проведения расчетов с розничными торговца и лицами, которые предоставляют услуги на не постоянной основе. Рассмотрим наиболее популярные направления, в которых используется Р2Р обмен.

Р2Р обмен криптовалют

Активно используется обмен по принципу Р2Р в области криптовалют. У пользователя появляется обменять криптовалюту и вывести полученную сумму на банковский счет или карту. Это один из наиболее востребованных способов обмена монет на фиатные деньги и, наоборот.

Активно этим способом пользуются онлайн-обменники и криптовалютные биржи. Актуальные сервисы, работающие по Р2Р вы можете посмотреть на мониторинговых сервисах, например, Scanbit. Каждый из представленных сервисов, которые находятся на мониторинговых сервисах - безопасные, надежные и честные. Они проверяются экспертами сервиса по десяткам различных критерий.

Принцип покупки/продажи криптовалюты по такому способу максимально простой – осуществляется фактическая передача денег от пользователя к пользователю на автоматической основе. В случае с Р2Р обмен происходит автоматически, поэтому комиссия минимальная - до 3%.

Популярность обмена криптовалюты с помощью данного сервиса заключается с повышенной безопасности сделок. Этому способствует выстроенная система оценок, на основе которой создается рейтинг покупателей и продавцов. Чем выше рейтинг, тем более надежный участник сделки.

Также удобство данного способа при обмене криптовалюты заключается в том, что криптовалюта находится в резерве на сервисе до момента, пока не будет подтверждение сделки. Перечисление денег происходит исключительно после подтверждения транзакции. Проводить оплату можно фактически любым удобным способом – сервисы обычно не ограничивают своих пользователей.

Децентрализованная система пиринговой платформы способствует тому, что случайная ошибка не выводит всю систему из равновесия, в отличие от обычных криптовалютных обменников.

Если говорить о недостатках, то он универсальный – есть вероятность получения денег, полученных криминальным путем. И если правоохранительные органы подадут запрос, то счет будет заблокирован. Но вероятность наступления такого события минимальна. Избежать этого можно, если не сотрудничать с пользователя с низким рейтингом.

Р2Р кредитование

Р2Р кредитование – это простая система равноправного займа без залога от приватных инвесторов. Именно приватные инвесторы одалживают свои деньги без задействования системы банка. Система Р2Р кредитования становится все более востребованной, чему способствует максимальная простота и короткий путь к получению денег от кредитора. И даже при условии одноранговой сделки инвесторы знают куда, на каких условиях и под какой залог предоставляются средства.

Автоматизация Р2Р системы способствует тому, что значительно сокращаются расходы на организацию кредитования. Условия кредитования намного выгодней и гибче, чем в банковских структурах. Заемщику нужно указать нужную сумму, цель кредитования и срок, на который желает получить деньги.

Нет никаких гарантий, что заемщик получит эти деньги, но и в банке аналогичная ситуация с менее выгодными условия. Частный инвестор не привязан ни к каким структурам, поэтому оценивает вероятность предоставления кредита, отталкиваясь от личного желания и готовности рисковать. Обычно инвестируют в те сферы, когда понимают направление бизнеса.

У инвестора есть возможность профинансировать одновременно несколько заявок, зависимо от финансовых возможностей. Подобным образом есть возможность диверсификации кредитов. В итоге, кредиторы рискуют потерять только часть денег, если произойдет не возврат от одного из заемщиков. Этот способ все равно намного выгоднее, если брать например, микрофинансовые организации.

Для большей наглядности Р2Р кредитования рассмотрим принцип работы:

Прохождение регистрации на платформах Р2Р. Заемщик и инвестор регистрируются на сайте или в приложении, которое предоставляет услуги посредничества. Рассмотрение заявки. Инвестор рассматривает оставленные заемщиками заявки, оценивает уровень риска и среди всего списка выбирает тот вариант, который хочет профинансировать. Денежный перевод. Инвестор пополняет счет на выбранном сервисе, после чего эти средства направляются на карту заемщика. Подписание договора. Заемщик с инвестором подписывают кредитный договор, отправляя цифровой код. Погашение кредита. В соответствии с установленным графиком заемщик возвращает средств. Если плановый платеж был нарушен, насчитывается штраф по условиях договора. Взыскание задолженности. В случае, если кредит был просрочен, он передает в коллекторскую компанию, а инвестор получает свои деньги только после удачного взыскания долга.

Как видите, принцип Р2Р кредитования не отличается от банковской системы. За исключением того, что не нужно приносить сотни справок и условия выгоднее.

Пополнение игровых сервисов

Каждый любитель азартных развлечений столкнулся с настоящей дилеммой, когда НБУ ограничило возможность пополнять такие любимые сервисы для гемблинга и беттинга. Аналогично в сложную ситуацию попали сами организаторы, который получили закономерное снижение интереса игроков, ухудшение показателей бизнеса и потерю прибыли. И даже в этом случае на помощь пришел Р2Р обмен.

Для сами любителей азарта никаких изменений не произошло, хотя структура платежей была абсолютно другой:

игрок при помощи удобного платежного способа перечисляет средства; пополняется карточка физического лица; владелец счета пополняет банковский счет оператора ставок или казино; фирма переводит деньги на игровой баланс игрока.

И это все происходит моментально. Самому игроку кажется, что процедура осуществляется через банк, а в реальности – через неустановленное, доверенное лицо.

Насколько безопасен Р2Р обмен

В целом, Р2Р платежи – это один из наиболее безопасных способов проведения платежей. Используется технология шифрования, мониторинг мошенничества и прочие меры безопасности, которые направлены на исключение любого вида мошенничество. Но учитывая тот факт, что сделка происходит в интернете, невозможно быть уверенным в полной безопасности. Это же можно сказать про интернет-банкинг, несмотря на все меры безопасности. Пользователь должен и лично не забывать о безопасности, когда совершает платежи в интернете.

Если вы будете придерживаться всех норм и правил, а также внимательно изучать партнера, с которым совершаете сделку, тогда Р2Р обмен будет для вас наиболее удобным способом для проведения финансовых операций.