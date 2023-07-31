Известный депутат Харьковского городского совета Саид Джавид после начала войны, в отличие от многих политиков, не оставил свой пост и не уехал из города. В непростых условиях депутат продолжает активно работать, постоянно расширяет круг своих обязанностей и интересов. Вместе с харьковчанами он пропускает через себя последствия каждого обстрела и неистово верит в победу Украины.

Афганец по происхождению стал настоящим патриотом, который в трудное время делает важные шаги для сохранения любимого города. Одно из направлений деятельности Саида Джавида — здравоохранение. Возможно, причина этого кроется в том, что известный харьковский депутат по образованию медик.

Саид Джавид способствует созданию современных центров реабилитации. В таких заведениях люди могут восстановить подорванное здоровье, обрести психологическое равновесие и постепенно начать новую жизнь. Особое внимание уделяется помощи тяжелобольным. Для работы привлекаются высококвалифицированные специалисты из Израиля, врачи и младший медицинский персонал с большим опытом работы, профессионалы, которые постоянно повышают свой уровень и учатся новому. В центре реабилитации есть современное медицинское оборудование, использование которого позволяет добиться поразительных результатов и полностью восстановить здоровье.

Секретарь постоянно действующей комиссии Харьковского городского совета

Саид Джавид никогда не делит харьковчан на своих и чужих. Депутат вместе с командой единомышленников постоянно занимается благотворительностью. Он всегда там, где необходима помощь, и зачастую не ждет просьб, а просто помогает нуждающимся.

Уже не первый год Джавид является секретарем постоянно действующей комиссии Харьковского городского совета по вопросам социальной защиты и охраны здоровья. Депутат внимательно рассматривает обращения граждан, которым необходима помощь, находит нужные решения даже в самых непростых ситуациях. Он не действует по шаблону, а понимает, что во время войны социальная помощь может стать для некоторых людей единственным путем спасения. При необходимости депутат подключает к решению сложных вопросов своих коллег из Харьковского городского совета, представителей исполнительной власти, бизнеса и волонтеров.

Часто бюджетные средства для помощи украинцам в условиях полномасштабной войны, развязанной преступным путинским режимом, ограничены, поэтому Джавид Саид активно привлекает для помощи иностранных волонтеров, выделяет на закупку медикаментов и предметов первой необходимости собственные средства. Сотрудничество с европейскими партнерами помогает привлечь новые инвестиции, которые так необходимы пострадавшему от войны Харькову. Благодаря усилиям депутата круг иностранных партнеров постоянно расширяется.

Поддержка переселенцев

С началом войны жизнь миллионов украинцев кардинально изменилась. Позади остались беззаботные дни, романтические встречи при свете луны, планы, мечты и надежды. Многие люди вынуждены были за несколько часов или даже минут собрать самое необходимое и отправиться в неизвестность, чтобы спасти собственную жизнь. Для некоторых из них новым домом стал Харьков. Они научились выживать под звуки тревоги и каждый раз восстанавливаться после массированных атак.

Устроиться на новом месте без денег и знакомых очень сложно, особенно в состоянии страха и отчаяния. Некоторые люди не понимают, как жить дальше, к кому обратиться за поддержкой. Но на помощь многим вынужденным переселенцам пришел депутат городского совета Саид Джавид. Он делал все возможное, чтобы люди, потерявшие самое ценное, смогли наладить быт и найти себя.

Война — не время пафосных речей и призрачных обещаний, предвыборной агитации. В сложной ситуации харьковчане, как и жители других городов, ждут от представителей власти конкретных действий, понимания и помощи. Пока оппоненты занимаются взаимным уничтожением, сбором компромата, Саид Джавид каждый день поддерживает харьковчан. Помощь депутата не ограничивается раздачей продовольственных наборов и предметов первой необходимости. Джавид Саид наладил связи с волонтерами из разных стран, смог в самые трудные первые месяцы войны обеспечить необходимыми медикаментами людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Саид помогает переселенцам, людям, которые из-за российской агрессии потеряли свой дом и близких. Иногда им необходимы не только продукты, медикаменты, жилье, но также человеческое участие и дружеская поддержка. Каждый день Саид Джавид и его команда помогают нуждающимся, больным, пожилым и одиноким людям, которые остались в Харькове. Джавид в меру своих возможностей поддерживает бизнес, который не прекращает работу даже в условиях постоянных обстрелов и ракетных ударов. Многие харьковские предприниматели смогли сохранить собственное дело, наладить поставку необходимого сырья и сбыт готовой продукции благодаря поддержке Саида.

Помощь братьям нашим меньшим

Саид Джавид помогает не только людям, но и животным. С началом войны многие домашние животные оказались на улице и в приютах. Их владельцы уехали далеко из города и не смогли или не захотели взять четвероногих членов семьи с собой. Собаки потеряли дом, семью и веру в людей. Помочь им восстановить потерю могут только небезразличные люди с большим сердцем и открытой душой.

Саид Джавид показал достойный пример и забрал себе четырех собак из харьковского приюта. Депутат планировал забрать только одну собаку, но не смог устоять перед взглядом бесхитростных и полных грусти глаз еще троих жителей приюта. Возможно, его пример вдохновит харьковчан взять в свою семью животных, которые потеряли веру в людей. Также Саид помогает приюту материально, выделяет средства на покупку корма и необходимых ветеринарных препаратов.

Глава Союза афганцев Украины

С 2019 года Джавид возглавляет общественную организацию «Союз афганцев Украины». Ее члены на собственном опыте знают, что такое война, многие из них пострадали от многолетних военных действий на территории своей исторической родины, потеряли близких. Поэтому афганцы не стоят в стороне, они понимают, что война — не время для распрей, и всеми силами стремятся помочь украинцам выжить и победить, а после Победы восстановить цветущую европейскую Украину!

Афганская диаспора выделяет средства на покупку продуктов и товаров первой необходимости для переселенцев, пожилых людей и малоимущих жителей Харькова. На помощь украинцам приходят афганцы из разных уголков страны, которые откликнулись на призыв Саида.

Харьковчане и гости города, которые обратились за помощью в горсовет или пришли на прием к депутату, благодарны Саиду Джавиду за поддержку в такое непростое время. Вместе с Джавидом они верят в то, что скоро все испытания, выпавшие на долю родного города, останутся позади, и Харьков встретит новый рассвет без войны.

Каждый день приносит новые вызовы и испытания, которые харьковчанам помогает и будет помогать преодолевать депутат Харьковского горсовета Саид Джавид.