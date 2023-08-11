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Инвестор Сергей Тронь: Криптовалюта позволит поддерживать экономику стран

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Инвестор Сергей Тронь: Криптовалюта позволит поддерживать экономику стран

Чиновники начали понимать, что бороться против биткоина и других криптовалют нет смысла. Об этом заявил в интервью «Фактам» владелец глобальной компании по добыче цифровых активов White Rock Management и криптоинвестор Сергей Тронь.
Он считает, что «намного продуктивнее начать формулировать цивилизованные правила игры, тогда никто не будет прятаться и что-то обходить. Можно будет расширить налоговую базу, внедрить вменяемые налоговые ставки и условия взимания налогов, что позволит нарастить сборы в госбюджеты».
Сергей Тронь отмечает, что где-то еще возникают определенные перегибы, где-то до конца не понимают природу криптосделок и рынка, но «мы с этим работаем и получаем адекватный отклик. С этим действительно можно работать, приходить к взаимопониманию».
«Особенно, когда чиновники видят реальный эффект. Приток инвестиционного капитала в свои страны и налоговые поступления. Криптоинвесторы сейчас все больше интересуются Сингапуром, Португалией, Мальтой и прочими странами для видения бизнеса.
Власти Лихтенштейна, например, недавно пообещали, что позволят своим гражданам использовать биткоин для оплаты государственных услуг. А Сальвадор легализовал крипту еще в 2021-ом, и она там стала средством платежа. Никто не говорит, что это гарантирует экономике мгновенный экономический рост, над ним еще надо работать и развивать рынок. Тогда будет эффект», - рассказал он.
Акцентирует внимание Сергей Тронь, ощущается изменение отношения разных финансовых регуляторов, налоговых органов, министров, прочих высокопоставленных чиновников и политиков к отрасли криптовалют.
«Особенно впечатлили последние заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего на конференции Heal-the-Divide PAC. Прогрессивные и полезные для рынка.
Кеннеди предложил обеспечить биткоином американский доллар, чей статус как международной валюты пошатнулся в последнее время из-за роста инфляции и непростой ситуации на рынках. Он поставил крипту в один ряд с золотом и платиной, назвал ее твердой валютой. В этой твердости сейчас нуждается доллар. На 100% согласен с американским демократом, в котором криптовалютное сообщество сейчас видит единомышленника. Не только потому, что мы годами объясняли эти же тезисы официальным властям по всему миру, но и потому что это правда», - с уверенностью заявил инвестор.
Он обратил внимание, что если США хотят решить свои макроэкономические (в первую очередь инфляционные) проблемы и сложности с госдолгом, то «чиновникам стоит прислушаться к Кеннеди. Особенно с оглядкой на происходящую сейчас разработку в Соединенных Штатах нового законодательства для рынка криптовалют».
«Не нужно видеть в его представителях противников, мы — союзники. Готовые к взаимовыгодному сотрудничеству: поддержка чиновников будет играть на развитие криптовалютного рынка, а сама крипта позволит поддержать экономику страны. Причем это касается не только США, но и многих других государств», - заверил Сергей Тронь.

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