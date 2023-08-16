Bloomberg: Падіння цін у Китаї, ймовірно, призведе до зниження витрат у всьому світі

Скатування Китаю до дефляції спричиняє нестабільність на світових фінансових ринках. Але фінансові менеджери кажуть, що це не обов'язково погано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Падіння цін у другій за величиною економіці світу, ймовірно, призведе до зниження витрат у всьому світі з огляду на статус Китаю як світової фабрики, відзначають EdenTree Investment Management та Gama Asset Management SA. Послаблення інфляції дозволить центральним банкам утриматися від подальшого підвищення відсоткових ставок і, можливо, перейти до пом'якшення, щоб підтримати уповільнення зростання.

Перспектива уповільнення глобального цінового тиску може бути одним із позитивних моментів занурення Китаю в дефляцію, оскільки економіка щосили намагається відновити свої позиції. Інфляція, ймовірно, залишиться стриманою, оскільки спад на ринку нерухомості та проблеми у тіньовій банківській сфері Китаю обмежують витрати та інвестиції як споживачів, так і компаній.

"Слабкий Китай може призвести до піку посилення грошово-кредитної політики, - сказав Крістофер Хайорнс, портфельний менеджер EdenTree Investment. - Це також знизить попит на сировинні товари, що зменшить інфляційний тиск і може дозволити західній економіці працювати активніше".

Світова інфляція та ставки центробанків

Інфляція США та інших країнах прискорилася у роки після пандемії, що знизило купівельну спроможність споживачів і змусило центральні банки підняти відсоткові ставки. Складне становище Китаю інше через цілу низку обставин, включаючи тривалий спад на ринку нерухомості, підірвало довіру і скоротило витрати. 2023 року ціни на китайські товари для США падали щомісяця.

"Позитивний аспект полягає в тому, що невелика дефляція та повільне зростання в Китаї ще швидше послаблять інфляцію в іншому світі", - сказав Раджив Де Мелло, який керує глобальним макроекономічним портфелем у Gama Asset Management. Однак уповільнення зростання в Китаї також призведе до уповільнення Азії та Європи, додав він.

Де Мелло заявив телеканалу Bloomberg, що експорт дефляції Китаєм позитивний для власників облігацій і активів ринків, що розвиваються.

Безумовно, вплив китайської дефляції на найбільшого у світі споживача, США та інших торгових партнерів може бути незначним і скороминущим. Закупівлі США китайських товарів скоротилися, а війна Росії проти України веде до зростання цін на такі товари, як нафта.

При поточній траєкторії пом'якшене зниження зростання в Китаї вплине на економіку США або розрахунки Федеральної резервної системи. Це може призвести до того, що ФРС знизить ставку раніше, ніж очікувалося.

Крім того, подальші стимули з боку китайської влади можуть допомогти зупинити економічний спад та знизити ціни. Народний банк Китаю 15 липня несподівано знизив ключову відсоткову ставку на максимальне з 2020 року значення, відображаючи занепокоєння, що зростає, з приводу погіршення перспектив.

"Слабкість китайської економіки та очевидна дефляція є явним стримуючим фактором глобальної інфляції", - сказав Гері Дуган, директор з інвестицій Dalma Capital Management.

Проблеми в Китаї та позиція США

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен назвала економічні проблеми Китаю "фактором ризику" для США, проте це не сильно підірвало її оптимізм щодо американської економіки.

"Уповільнення зростання в Китаї вплине на його азіатських сусідів, але деякі наслідки матимуть місце і в Сполучених Штатах", - сказала Йеллен.