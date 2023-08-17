Мельничук: перевірки цін на соціально значущі товари стануть рідшими

Кабінет міністрів вирішив послабити правила щодо проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари. Тепер такі перевірки стануть рідшими.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідні зміни уряд вніс до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків", ухваленого в січні 2022 року. Рішення Кабміну передбачає, що Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари щотижня. Раніше ж вони проходили щодня.
Додатково уряд вирішив скасувати норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.
Що входить до переліку соціально значущих продуктів
В Україні діє граничний рівень торговельної надбавки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі), батон та олію соняшникову рафіновану.
З переліку було виключено цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва, та масло вершкове жирністю 72,5%.
Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року. В березні 2022 запровадили щоденний моніторинг. Тоді влада підкреслювала, що це важливо, адже дозволить гарантувати їхню доступність для населення.
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