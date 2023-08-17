Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Мельничук: перевірки цін на соціально значущі товари стануть рідшими

63

Кабінет міністрів вирішив послабити правила щодо проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари. Тепер такі перевірки стануть рідшими.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни уряд вніс до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків", ухваленого в січні 2022 року. Рішення Кабміну передбачає, що Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари щотижня. Раніше ж вони проходили щодня.

Додатково уряд вирішив скасувати норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Що входить до переліку соціально значущих продуктів

В Україні діє граничний рівень торговельної надбавки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі), батон та олію соняшникову рафіновану.

З переліку було виключено цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва, та масло вершкове жирністю 72,5%.

Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року. В березні 2022 запровадили щоденний моніторинг. Тоді влада підкреслювала, що це важливо, адже дозволить гарантувати їхню доступність для населення.

Мельничук
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 августа 2023
Среда, 16 августа 2023
Вторник, 15 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023