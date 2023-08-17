У Польщі вважають, що лукашенко захоче втрутитися у вибори до Сейму

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік заявив, що Варшава постійно очікує провокацій на польсько-білоруському кордоні.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі Першого каналу Польського радіо.
За його словами, в Польщі усвідомлюють, що самопроголошений президент білорусі "александр лукашенко захоче втрутитися у польські вибори (до Сейму 15 жовтня), дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації".
"Ми постійно очікуємо провокацій на польсько-білоруському кордоні", – зазначив Вонсік.
Нагадаємо, що держави Балтії та Польща обговорюють між собою можливість повного закриття кордону з білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.
Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка до країни прибули сотні найманців пвк "вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.
Польща також оголосила, що перекине під кордон з білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.
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