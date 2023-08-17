Китай заміщає надто дорогу нафту з рф нафтою з Ірану

Китай різко наростив закупівлі нафти в Ірані, заміщаючи нею надто дорогу нафту з РФ, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Kpler.

У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу – рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.

Порівняно із січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у 1,5 рази.

Трейдери, що працюють у регіоні, розповіли Bloomberg, що причина – в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.