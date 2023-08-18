Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій

64
Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій

Команда Concord Fintech Solutions у випадку, якщо українська влада захоче забезпечити дієвий моніторинг банківських транзакцій, готова допомогти державі. Про це йдеться у ексклюзивному інтерв'ю сайту delo.ua співзасновниці фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки щодо ситуації у банку.

«У нас із командою завжди було багато ідей. І якщо держава хоче, наприклад, створити дієву систему моніторингу транзакцій, додати прозорості цій сфері – ми, безумовно, могли б допомогти», - підкреслила Олена Сосєдка.

За її словами, українська банківська система дуже просунута, тому європейський та український банкінг – це «абсолютно різні речі».

«Ми дуже юзер-френдлі, ми думаємо про клієнтів, у нас великі, завищені очікування й від колл-центру, й від застосунків. Порівняно з ЄС чи з Америкою це взагалі небо та земля. Про це всі кажуть. У цьому є і досягнення регулятора. Федоров (віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – ред.), я вважаю, робить чудові речі і ми в цьому плані попереду всієї планети», - наголосила співзасновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

Говорячи про те, у чому сам полягає унікальність українського сегменту фінтеху окрім доступності для пересічного користувача, вона зазначила, зокрема, швидкість оформлення будь-яких дій завдяки тій же «Дії».
«Зараз є можливість зареєструвати ФОП та відкрити рахунок у додатках віддалено. А в «Конкорді» ми запустили можливість відкриття «ТОВок» віддалено – ми перші це реалізували. Для того, щоб відкрити фірму, тобі не потрібно йти в банк і підписувати купу документів. Це можна робити віддалено, перебуваючи в будь-якій точці світу. Але ми встигли обслужити лише трьох таких клієнтів. І на цьому все», - констатувала Олена Сосєдка.

На питання щодо готовності «служити державі своїми мізками» у галузі фінтеху та взагалі у розвитку цифровізації ( поступове перетворення усіх державних послуг на зручні онлайн-сервіси – ред.) вона відповіла ствердно.

«Так. Чому ні? Інше питання – чи захоче держава через ситуацію, яка штучно створена навколо нас. Але я ладна допомогти», - підкреслила співзасновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, до складу якої входив АТ «АКБ «Конкорд», який наразі перебуває у стані ліквідації за рішенням Нацбанку.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 августа 2023
Четверг, 17 августа 2023
Среда, 16 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023