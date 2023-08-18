CNN припустили, що український контрнаступ просувається вперед завдяки касетним боєприпасам із США

Українські морські піхотинці вдруге за два тижні просунулися на південно-східних рубежах фронту до ключового портового міста Маріуполя, причому відвоюванню села Урожайне, судячи з усього, частково сприяло застосування українською стороною касетних боєприпасів.

Про це пише американський телеканал CNN.

Видання вказує на появу кадрів з безпілотника, на яких видно, як десятки російських військовослужбовців тікають на південь села Урожайне. За словами двох експертів з озброєнь, які вивчили відеозаписи цих інцидентів, росіяни були обстріляні, мабуть, касетними боєприпасами. Експерти, з якими говорили CNN, не побажали назвати себе, обговорюючи делікатне питання.

Український командир штурмової роти з позивним Дикий сказав про російський розгром: “Дуже багато загинуло, особливо коли вони почали тікати”.

На відеозаписах видно, як десятки російських військовослужбовців тікають відкритою дорогою, мабуть, вимушені використовувати асфальт, оскільки прилеглі поля і дерева були заміновані, сказав Дикий. росіяни також збиралися у великій кількості в будинках, які потім піддавалися артилерійському обстрілу.

«Багато з них загинули», – сказав Дикий, додавши, що в боях використовували міномети і танки.

Український військовий не став коментувати застосування касетних боєприпасів.

На відеозаписах з безпілотників також видно, як український танк поодинці атакує російські позиції, веде вогонь і тягне за собою трос, на якому закріплена вибухівка для розмінування. Заряди детонують, коли танк відвертає від бойового зіткнення, забезпечуючи безперешкодне просування наступних підрозділів через мінні поля, які приносять значні втрати.

За словами американських чиновників, постачання касетних боєприпасів українським військовим передувало серйозним етичним дебатам в адміністрації президента США Джо Байдена. За всієї своєї ефективності проти піхоти на відкритій місцевості, ця зброя розкидає дрібні суббоєприпаси, які часто не детонують і можуть становити небезпеку за залишковим принципом для цивільного населення протягом десятиліть.

Понад 100 країн світу заборонили застосування касетної зброї відповідно до договору, проте Україна, Росія і США не підписали цей міжнародний договір.

Американські військові стверджують, що моделі, які вони постачають Україні, мають поліпшений показник “нерозривності”, за якого тільки 2,5% з них не детонують під час розсіювання, хоча такі показники і викликають скепсис у критиків цього виду боєприпасів.

Для порівняння, у російської касетної зброї, яку також використовували під час вторгнення в Україну, за заявами західних офіційних осіб, відсоток снарядів, що не розірвалися, становить 30%.

Українські військові підтвердили, що американська зброя використовується на фронті, але відмовилися повідомити подробиці.

CNN не вдалося підтвердити, що пристрої, ідентифіковані експертами як ймовірні касетні боєприпаси у відеозаписах з Урожайного, є зброєю, поставленою США. Вважається, що Україна виробляє кілька подібних пристроїв всередині країни, які можуть використовуватися на фронті.