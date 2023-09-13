Мельничук: Нафтогаз став постачальником газу "останньої надії" на увесь період воєнного стану

Кабінет Міністрів поклав на ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України повноваження постачальника газу "останньої надії" (ПОН) на період воєнного стану. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю Газопостачальна компанія Нафтогаз України постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Попередні повноваження Нафтогазу як ПОН закінчилися 23 липня у зв'язку із завершенням терміну, який закон "Про ринок природного газу" дає на виконання таких обов'язків. До того газопостачальник виконував ці функції з липня 2020 року.