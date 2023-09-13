Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Мельничук: Нафтогаз став постачальником газу "останньої надії" на увесь період воєнного стану

97

Кабінет Міністрів поклав на ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України повноваження постачальника газу "останньої надії" (ПОН) на період воєнного стану. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю Газопостачальна компанія Нафтогаз України постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Попередні повноваження Нафтогазу як ПОН закінчилися 23 липня у зв'язку із завершенням терміну, який закон "Про ринок природного газу" дає на виконання таких обов'язків. До того газопостачальник виконував ці функції з липня 2020 року.

Нафтогаз, Мельничук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 13 сентября 2023
Вторник, 12 сентября 2023
Понедельник, 11 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023