Кабмин разрешил бюджетникам сделать стопроцентную предоплату за природный газ за декабрь

Кабинет министров разрешил бюджетным учреждениям осуществлять в декабре стопроцентную предоплату за природный газ по договорам с ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз трейдинг».

Соответствующее постановление № 1358 от 23 декабря обнародовано на правительственном портале в пятницу вечером.

Документом внесено дополнение в постановление о карантинных мероприятиях № 641 от 20 июля 2020 года, запрещающее предоплату товаров, работ и услуг, приобретаемых за бюджетные средства на период карантина.

Таким образом, бюджетные учреждения, заведения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, казенные и/или государственные учреждения, коммунальные некоммерческие предприятия и/или коммунальные учреждения получили право осуществить стопроцентную предоплату стоимости природного газа за декабрь текущего года.