Українські банки потребують зрозумілих стандартів для OpenBanking-2025 – Олена Сосєдка

Український банківський сектор потребує зрозумілих стандартів та зрозумілих правил роботи для реалізації OpenBanking-2025. Таку думку в коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
"Вже зараз активно імплементуються в нормативну регулятивну базу найкращі європейські практики. Останнім прикладом є Постанова 58 Національного банку України про здійснення посиленої автентифікації. Ці кроки обов’язково необхідно виконувати з огляду на реалізацію принципів OpenBanking 2025 року. Найголовніше завдання держави – забезпечити всіх учасників прозорими, зрозумілими правилами роботи", - підкреслила експертОлена Сосєдка зазначила, що оскільки в 2025 році на фінансовому ринку будуть діяти багато різних учасників з різними ліцензіями та дозволеним переліком операцій, це буде "абсолютно нова рольова модель для ринку".
Національний Банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу. Open Banking передбачає структурований і безпечний обмін даними між учасниками платіжного ринку через відкриті API (application programming interface). Головна перевага — надання можливості користувачам фінпослуг обирати комфортний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу — налагодити взаємовигідну синергію та співпрацю, отримати нові можливості для розвитку новітніх рішень. Open Banking має запрацювати в Україні в серпні 2025 року.
"Відкриті API можна реалізувати десятками варіантів, що зведе нанівець всю ідею через значні витрати ресурсів та часу на реалізацію учасниками ринку. Ось таких зрозумілих, єдиних стандартів наразі не вистачає", - зазначила Олена Сосєдка.
Не меншою за значенням, за її словами, є умова безпеки даних клієнтів.
Тому, як підкреслила співзасновниця Concord Fintech Solutions, стандарти реалізації, експлуатації та збереження клієнтських даних для всіх учасників ринку "повинні забезпечуватися на однаковому рівні, з єдиними стандартами та способами контролю".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023