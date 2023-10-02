The War Zone: російські військові малюють двовимірні силуети бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі

російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Про це повідомляє The War Zone.
Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 29 вересня, показують двовимірні приманки на пероні Енгельса. Ці силуети можуть бути вирізані з певної тканини чи полотна, але швидше за все, це фарба.
На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що росіяни почали обкладати бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак дронів.
росіяни можуть використовувати приманки з різною метою. Зокрема, ймовірно, вони хочуть обдурить супутники і завадити українським операціям. При цьому видання вважає, що це явно не спрацює, оскільки навіть обмежені комерційні супутникові зображення з високою роздільною здатністю можуть чітко відрізнити силуети літака від реального.
Так, використання кількох джерел розвідувальних даних, таких як супутникові зображення радара із синтетичною апертурою (SAR) дозволить зрозуміти, що ціль не є тривимірним об’єктом.
Тим не менш, The War Zone вважає, що тактика росіян може спрацювати із супутниками із зображенням із низькою роздільною здатністю. Терористи можуть сподіватися, що в таких умовах хибні цілі зіб'ють з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.
Цілком можливо, що такі малюнки можуть бути спрямованими на те, щоб заплутати інфрачервоні датчики націлювання на зброї, як у крилатих ракет, які використовують автономне зіставлення зображень. При цьому наскільки це може бути ефективним, залишається незрозумілим.
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