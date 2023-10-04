Bild: росія може використовувати в Україні іранські снаряди для РСЗВ "Град"

росія вже може використовувати в Україні іранські снаряди для реактивних систем залпового вогню "Град". Їх помітили на відео міністерства оборони країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild у Telegram.

За даними видання, нещодавно міноборони рф показало на відео іранські 122-мм ракети HE-FRAG, які росіяни, ймовірно, використовують для стрільби з РСЗВ "Град".

Журналісти нагадують, що лише два тижні тому президент Ірану Ібрахім Раїсі заперечував військову допомогу росії.

За словами військового експерта Bild Юліана Репке, кадри іранських ракет в Україні публікували різні блогери і раніше, але тепер міноборони рф саме підтвердило їхнє застосування.

Він уточнив, що москва просить такі снаряди у білорусі, КНДР та Ірану, оскільки окупанти витратили вже сотні тисяч подібних боєприпасів з початку повномасштабної війни.