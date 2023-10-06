НБУ може тиснути на ліквідаторів “Конкорду”, аби зупинити судові рішення на користь банку - Олена Сосєдка

Співзасновники банку “Конкорд” розглядають можливість звернення до правоохоронців через можливі дії Нацбанку, спрямовані на зупинку судового стягнення на користь банку коштів, які можна спрямувати на виплати вкладникам та клієнтам. Про це співвласниця АТ “АКБ “Конкорд” Олена Сосєдка повідомила у дописі на власній сторінці у Facebook, повідомляє УНН.



“Ми розглядаємо питання щодо звернення до правоохоронних органів та українського бізнес-омбудсмена Романа Ващука з проханням вивчити та дати оцінку ситуації, у який ми вбачаємо вплив з боку Нацбанку, спрямований проти особистих фінансових інтересів українських громадян”, — наголосила вона.



У дописі Сосєдки йдеться про те, що представник позивача з боку АТ “АКБ “Конкорд”, який перебуває під керівництвом уповноваженої особи від Фонду гарантування вкладів фізосіб, не відвідав 4 жовтня відразу 2 судових засідання у Київському окружному адмінсуді. Також представник позивача 2 жовтня не з’явився на засідання у ще одній, вже третій справі. Перші дві справи за позовом “Конкорд” до НБУ торкаються скасування рішень щодо штрафних санкцій з боку держрегулятора на суму близько 62 млн грн.

“Питання полягає у стягнені на користь банку коштів, які можна спрямувати на виплати вкладникам та клієнтам „Конкорду“, який наразі перебуває у стані ліквідації”, — пояснила стурбованість ситуацією Олена Сосєдка.

Вона повідомила, що наразі слухання по справах перенесені на кінець жовтня — початок листопада, а це — “значна затримка для тих, хто очікує на повернення коштів”.

“Ситуація з неявкою представника з боку банку, яким керує уповноважений від ФГВФО, нас дуже турбує. Крім того, а чому саме, якщо Нацбанк, як відповідач, впевнений у власній позиції, у тому, що все за законом й правильно, складається враження, що він просто боїться суду? Взагалі-то, відповідно до Закону, ці особи, Нацбанк як державний регулятор та Фонд гарантування вкладів фізосіб, повинні співпрацювати з метою захисту інтересів вкладників — це навіть вказано у Законі України про ФГВФО. Тому ми припускаємо, що нацрегулятор може чинити вплив на Фонд, аби довести ситуацію до того, що суд залишить ці справи без розгляду. А це, повторюсь, ті самі кошти, які можуть отримати клієнти банку”, — зазначила Олена Сосєдка.

При цьому, за її словами, співзасновники банку не впевнені “у тому, що ситуація з відсутністю представника поточного керівництва банку не повториться знов”.

“Тому ми розглядаємо питання щодо звернення до правоохоронних органів та українського бізнес-омбудсмена Романа Ващука з проханням дати оцінку ситуації, у який ми вбачаємо вплив з боку Нацбанку, спрямований проти особистих фінансових інтересів українських громадян”, — наголосила співзасновниця банку, нагадавши, що команда банку обіцяла зробити все можливе, аби процедура ліквідації “Конкорду” була максимально прозорою.



За словами Олени Сосєдки, станом на 1 серпня, коли Нацбанк прийняв рішення про відкликання ліцензії АТ “АКБ “КОНКОРД”, на коррахунку фінансової установи вистачало коштів, аби усі юрособи, які обслуговувалися у “Конкорді” отримали всої фінанси протягом 2-3 тижнів.

За її словами, високоліквідних активів банку для цього достатньо, а, власне, проблеми з виплатами виникають, коли у фінустанови не вистачає коштів. Однак, підкреслила вона, ситуація навколо “Конкорду” є унікальним прецедентом, адже лише за 2023 рік банк заплатив близько 70 млн грн податків і показав прибуток близько 120 млн.

Тобто станом 1 серпня у банку все було стабільно, а його ліквідність була більш ніж достатньою для погашення всіх зобов’язань.