Федоров: В Україні створили радіостанцію, яку не бачать російські засоби РЕБ

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка призначена для забезпечення зв'язку в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до чотирьох днів", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що рацію також можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк - для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала $10 тис. на масштабування й розвиток продукту", - додав міністр.