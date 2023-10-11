Телус: Новий зерновий порт у Гданську покращить перевезення зерна, зокрема з України

Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.
Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, якого цитує "Польське радіо", пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.
За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.
"Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим", – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна владіміру путіну.
Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань та експорту українського зерна.
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