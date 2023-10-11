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Румунія підтримує початок переговорів про вступ до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року

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Румунія виступає за початок переговорів про вступ до Європейського Союзу України до кінця 2023 року. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

«Сьогодні я підтвердив політично та практично підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Молдови до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні», - сказав Йоханніс.

Він зазначив, що це рішення підтвердить прогрес досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Йоханніс наголосив, що це буде стратегічним рішенням й для ЄС.

«Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ необхідних для вступу до ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства», - заявив Йоханніс.

Йоханніс
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