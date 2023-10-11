Румунія підтримує початок переговорів про вступ до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року

Румунія виступає за початок переговорів про вступ до Європейського Союзу України до кінця 2023 року. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
«Сьогодні я підтвердив політично та практично підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Молдови до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні», - сказав Йоханніс.
Він зазначив, що це рішення підтвердить прогрес досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Йоханніс наголосив, що це буде стратегічним рішенням й для ЄС.
«Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ необхідних для вступу до ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства», - заявив Йоханніс.
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