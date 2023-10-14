НБУ зобов'язав банки і небанківські установи вказувати інформацію про терміни виплати відшкодування за прийняті на обмін банкноти

Національний банк України зобов'язав банки і небанківські установи, що надають послуги приймання валюти на інкасо, вказувати інформацію про терміни виплати клієнтам відшкодування за прийняті на обмін іноземні банкноти.
Відповідну постанову №122 правління Національного банку від 2 жовтня 2023 року опубліковано на сайті регулятора.
Таким чином, тепер надавачі послуги інкасо зобов'язані повідомляти клієнтів про встановлені тарифи на послугу, про критерії значного зношення або пошкодження банкнот інвалюти та про строки виплати відшкодування за прийняті банкноти у відкритому доступі, зокрема на електронних пристроях за наявності таких.
Як повідомлялося, станом на 14 липня сім банків із 65, що працюють на ринку, надавали послугу з приймання зношеної іноземної валюти на інкасо, серед них Райффайзен із комісією 10% від суми, ПУМБ - 12%, Укрексімбанк - 20%, МТБ Банк - 50%, Акордбанк, Перший інвестиційний банк і Кредобанк (не менш як 350 грн) - 15% від суми, повідомляло видання "Мінфін" із посиланням на НБУ. Пізніше від неї відмовився Укрексімбанк.
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