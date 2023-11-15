Суддя: ЄСПЛ може розглядати лише ті заяви проти рф, які відбулися до 16 вересня 2022 року

Через виключення росії з Ради Європи Європейський суд з прав людини може розглядати лише ті заяви проти рф щодо її дій або бездіяльності, які відбулися до 16 вересня 2022 року. Про це розповів в інтерв’ю УНН суддя ЄСПЛ від України з червня 2022 року Микола Гнатовський.

«Багато скарг (на росію від України за останні два роки – ред.). Але зараз юрисдикція ЄСПЛ щодо російської федерації є, так званою, залишковою юрисдикцією. Суд може розглядати лише ті події, які відбулися лише до 16 вересня 2022 року», - сказав Гнатовський.

На запитання, чи це не полегшило життя росії, Гнатовський відповів: «Це був найбільший аргумент проти виключення рф з Ради Європи. Ще після незаконної окупації Криму в Раді Європи лунали пропозиції виключити росію через те, що вона не дотримується основоположних цінностей РЄ — просто мирного співіснування в Європі без агресій».

Він нагадав, що російську делегацію виключили з ПАРЄ у 2015 році.

«У 2019 році основний аргумент за повернення російської делегації був саме такий — коли ми їх виключимо, коли вони самі вийдуть з Ради Європи, ми позбудемося будь-яких засобів контролю, будь-яких засобів впливу, ніхто більше не зможе скаржитися на росію. Але для всього є межі. Для мене це важко коментувати як для судді. Політичні рішення були ухвалені. Держави-учасниці Ради Європи і через механізм ПАРЄ і через механізм Комітету міністрів ухвалили, що, на жаль, в цьому клубі, не може залишатися той, хто порушує його основоположні правила. Правильно це було чи неправильно — історія покаже. Але факт той, що юрисдикція має часові обмеження», - розповів Гнатовський.