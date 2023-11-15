МО Нідерландів підтримує ідею колишнього генсека НАТО щодо часткового приєднання України до блоку

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтримує ідею колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо часткового приєднання України до блоку без тимчасово окупованих територій.
Про це вона заявила на брифінгу у Брюсселі, куди прибула на зустріч міністрів оборони країни ЄС.
«Я дуже вітаю таку творчу ідею. Побачимо», – сказала вона, відповідаючи на запитання.
Водночас зауважила, що наразі вкрай важливо продовжувати постачання боєприпасів Україні, виконуючи взяті на себе зобов’язання.
«Ці боєприпаси украй необхідні. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб вони отримали якнайбільше і якнайшвидше», – підсумувала Оллонгрен.
Нагадаємо, 11 листопада колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію про вступ України до військового блоку без окупованих росією територій.
За його словами, план часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а, навпаки, означатиме рішучість попередити рф про те, що вона не може перешкоджати вступу України до організації Північноатлантичного договору.
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