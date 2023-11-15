Вандалвейп: впровадження екологічної переробки одноразових вейпів

В сучасному світі росте популярність одноразових вейпів, які стали безпечною заміною традиційним тютюновим виробам. Проте зі збільшенням використання електронних сигарет виникла проблема утилізації їх складових після використання. Компанія Vandal Vape, провідний продавець одноразових под-систем на сайті https://vandalvape.com.ua/ , розробила новаторську систему утилізації, яка сприяє збереженню навколишнього середовища та підтримці української армії.

Які проблеми може викликати неправильна утилізація одноразок?

Неправильна утилізація вживаних одноразових вейпів негативно впливає на навколишнє середовище. Компоненти таких пристроїв, особливо пластикові батарейки, мають шкідливий вплив на екологію, якщо вони потрапляють на смітник. Недоречна утилізація батарейок може призвести до забруднення ґрунту та води. Навіть одна відкинута батарейка може забруднити значну площу ґрунту та велику кількість води. Утилізація пластику є ще більш серйозною проблемою, оскільки цей матеріал розкладається протягом близько 600 років та перетворюється на мікропластик, який накопичується у воді, повітрі та організмах тварин. Власне, цей мікропластик може стати загрозою для здоров'я, адже його частинки накопичуються в організмі та спричиняють проблеми з легенями, шлунком та загальним здоров'ям.

Співробітники магазину Vandal Vape активно приймають участь у процесі утилізації електронних вейпів, надаючи клієнтам можливість приносити використані одноразові вейпи до магазину. Спеціальні коробки для збору використаних под-систем встановлені у всіх магазинах. Це важливий крок для підвищення усвідомленості про дбайливе ставлення до навколишнього середовища та ефективної утилізації відходів.

Етапи виготовлення повербанків з одноразок

Після того, як коробки заповнюються, їх відправляють волонтерам у Тернополі, які відіграють ключову роль у ципочці утилізації одноразових вейпів. Вони професійно розбирають вейпи на складові та матеріали. Це критично важливий етап, оскільки деякі складові, зокрема літій-іонні акумулятори, вимагають особливого вигляду та правильної обробки.

Процес виготовлення повербанків з одноразових вейпів включає кілька етапів. Волонтери використовують акумулятори для створення зарядних пристроїв для військових Збройних Сил України. Для кожного повербанка необхідно з'єднати 10-20 акумуляторів від одноразових вейпів. Повербанки є надзвичайно важливими в умовах полегшеного дійства та дозволяють військовим заряджати різні електронні пристрої, що використовуються в армійській діяльності.

Клієнти магазину також мають можливість долучитися до ініціативи Vandal Vape та взяти участь у правильній утилізації вживаних вейпів. Для цього треба принести використані одноразові вейпи до магазину та покласти їх до спеціальних коробок. Спільні зусилля щодо утилізації електронних сигарет допоможуть зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та підтримати Збройні Сили України.