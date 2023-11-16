АРМА почне продавати арештовані активи через Прозорро.Продажі

Уряд вніс зміни до постанов №558 "Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів" та №719 "Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах", згідно яких арештовані активи, які знаходяться в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА), будуть продаватися через інтернет-аукціони на платформі Прозорро.Продажі.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Зазначається, що таке нововведення має на меті зменшити ризики втручання у проведення аукціонів і забезпечити їхню прозорість.

Ці зміни призведуть до збільшення доходу державного бюджету, дозволять потенційним покупцям та інвесторам конкурувати за ці активи за чесними та конкурентними правилами, а також відкриють можливості для продажу арештованих активів за кордоном.

Як діятимуть онлайн-аукціони Прозорро.Продажі

Генеральний директор Прозорро.Продажі Сергій Бут повідомив, що державні онлайн-аукціони забезпечують можливість продажу публічних активів на понад 20 ринках прозорим та відкритим способом. Уряд також розширив застосування системи Прозорро.Продажі для реалізації арештованих в Україні активів, які знаходяться під управлінням АРМА.

Щоб розпочати такий аукціон, АРМА повинна вибрати організатора торгів та укласти з ним договір.

Зазначається, що це можуть бути лише авторизовані майданчики в системі Прозорро.Продажі, які мають відповідні показники професійної роботи з системою, такі як кількість успішних аукціонів та інші. Такий підхід спрямований на мінімізацію ризику залучення до проведення аукціонів компаній, які не мають належного досвіду.