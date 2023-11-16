В рамках міжнародної операції було ліквідовано канал постачання з ЄС до рф компонентів для дронів

В рамках міжнародної операції слідчі Нацполіції України ліквідували канал постачання компонентів для дронів-камікадзе Shahed-136 та Mohajer-6 з Євросоюзу до росії.
Вони отримали у справному стані два безпілотники, які рф використовувала для ударів по Україні, розібрали їх на компоненти та встановили ряд виробників високотехнологічної продукції, блоків управління та мікросхем з Євросоюзу та США, продукція яких потрапляла в росію для виробництва ударних дронів в обхід санкцій.
Усю інформацію поліцейські передали до компетентних правоохоронних органів країн ЄС. Першою на цей запит відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Мінфіну Нідерландів, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію Дрейк.
Зібрано беззаперечні докази щодо російського підприємця, яких постійно живе у Нідерландах. Протягом останніх семи місяців в обхід санкцій він постачав на територію рф мікросхеми для потреб опк країни-агресора.
Для маскування протиправної діяльності ділок використовував фіктивні фірми, зареєстровані на Мальдівах.
Суд Роттердаму виніс фігуранту вирок – 1,5 року позбавлення волі та €200 тис. штрафу.
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