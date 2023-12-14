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«Слугу народу» Мотовиловця викрили на спробах дестабілізації Київської облради

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Перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України та керівник провладного партійного осередку в Київській області Андрій Мотовиловець в черговий раз опинився в центрі скандалу. На цей раз його викрили на спробах дестабілізувати Київську обласну раду.

Про це повідомляє колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

«За інформацією від моїх джерел в політичних колах, Андруша (Андрій Мотовиловець – прим.ред.) вже продав Київську обласну фракцію Слуг Народу у франшизу одному з топкерівників «За Майбутнього». Останній, руками Мотовиловця, спробує на майбутньому зʼїзді партії СН відкликати обласних депутатів-слуг які публічно вимагали звільнення Мотовиловця», — пише Ігор Мосійчук.

За словами Мосійчука, далі має відбутися переформатування коаліції, яке призведе до усунення «Європейської солідарності» від керування столичним регіоном, а обласна рада повністю перейде під контроль «За Майбутнє».

Журналісти-розслідувачі опублікували відео, на якому чутно, як Мотовиловець переконує депутатів-однопартійців в обласній раді заблокувати роботу колег з Європейської Солідарності та здійснити політичний переворот. Розмова відбувалася 29 листопада 2023 року під час зустрічі у КВЦ «Парковий».

«У меня лично отрицательное отношение к Петру Порошенко, потому что я знаю чем он занимался, и я очень надеюсь, что скоро на него дадут показания и он закончит свое вещание», — заявляє на відео заступник голови парламентської фракції «Слуга Народу» Андрій Мотовиловець депутатам Київоблради.

На зустрічі, яка потрапила на відео журналістів, також присутній помічник Мотовиловця — Ігор Колтунов, який підозрюється в розкраданні півмільйона гривень онкохворих і скандально відомий тим, що зводив наклепи на покійного Олега Барну, за що потрапив в базу сайту «Миротворець». Висказування Колтунова також потрапили на запис:

«Для меня это важная позиция не входить в коалицию с людьми, которые называются «Европейской солидарностью». И когда я услышал о том, что мы тут сейчас кусочек вырвем отсюда, размутим, раскрутим, а потом нас же и уберут оттуда».

Крім нього, на зустрічі були депутат Київоблради Вадим Геращенко, голова фракції Олександр Поляруш та інші депутати «Слуги Народу».

Нагадаємо, що керівник обласного осередку «Слуги народу» Андрій Мотовиловець нещодавно вже потрапляв у скандал через відео, на якому нардеп під час онлайн-зібрання депутатів Київської обласної ради чинить тиск на власну фракцію провладної партії.

Нагадаємо, Андрій Мотовиловець 1982 року народження, перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у ВР з 1 листопада 2021 року. Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. З 14 березня 2021 року очолив Київську обласну партійну організацію «Слуга народу». До того з 2018-го року був першим заступником директора ДП «Prozorro.Продажі».

Мотовиловець, Мосійчук
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