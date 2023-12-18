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путін: У Фінляндії через вступ до НАТО «будуть проблеми»

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російський президент володимир путін заявив, що у Фінляндії через вступ до НАТО «будуть проблеми».

Про це путін заявив в інтерв'ю програмі «москва. кремль. путін».

російський диктатор зазначив, що він не хоче воювати з країнами НАТО, адже у них немає жодних територіальних суперечок. Однак тепер у Фінляндії будуть проблеми.

«Взяли й затягли в НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, зокрема й територіального характеру, в середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась», – наголосив він.

путін
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