путін: У Фінляндії через вступ до НАТО «будуть проблеми»

російський президент володимир путін заявив, що у Фінляндії через вступ до НАТО «будуть проблеми».
Про це путін заявив в інтерв'ю програмі «москва. кремль. путін».
російський диктатор зазначив, що він не хоче воювати з країнами НАТО, адже у них немає жодних територіальних суперечок. Однак тепер у Фінляндії будуть проблеми.
«Взяли й затягли в НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, зокрема й територіального характеру, в середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась», – наголосив він.
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