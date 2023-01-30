Борис Джонсон: путін погрожував мені ракетним ударом

російський президент володимир путін погрожував Борисові Джонсону ракетним ударом, коли той був прем’єр-міністром Великої Британії.

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, Джонсон зазначив, що напередодні вторгнення росії в Україну в нього відбулася «дуже довга» та «надзвичайна» телефонна розмова з путіним.

За словами експрем’єра, так російський очільник відповів на застереження, що війна стане "цілковитою катастрофою". Джонсон попередив путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій і збільшення кількості військ НАТО на кордонах росії.

Тодішній прем’єр також намагався переконати путіна, що Україна не вступить до НАТО "в осяжному майбутньому", намагаючись таким чином стримати москву від вторгнення.

"Він став погрожувати мені в якийсь момент і сказав: "Борисе, я не хочу тобі зашкодити, але з ракетою це займе лише хвилину" чи щось на кшталт цього. Весело, – розповів Джонсон. – Але думаю, що судячи з дуже спокійного тону, яким він говорив, з його відстороненої манери, він просто підігрував моїм спробам схилити його до переговорів".

Зазначається, що деталі цієї розмови розкриваються в документальному фільмі BBC "путін проти Заходу", присвяченому взаємодії російського президента зі світовими лідерами.

Фільм вийде в ефір у понеділок, 30 січня, на каналі BBC 2.