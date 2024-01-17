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Зеленський: Навіть нинішні друзі путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство

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Нинішні друзі російського диктатора володимира путіна, які перебувають у Тегерані та Пхеньяні, просто використовують його безумство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Навіть нинішні друзі путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити", - йдеться у заяві.

За словами президента, всі ми, сьогодні, навіть більше, ніж учора, маємо інвестувати в наближення миру - миру, який є одночасно справедливим і стабільним.

"Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули - не нагнітайте ситуацію! Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам сказали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція", - сказав президент.

Також Зеленський додав, що всі у вільному світі мають бути непохитними в досягненні наших бажань, дій і цілей, точно так само, як путін відверто говорить про свої приречені амбіції.

Президент нагадав, що українці почали свій захист у той час, коли в Україну майже ніхто у світі не вірив. Але ми помінялися ролями так, що тепер світ перестав вірити в росію.

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