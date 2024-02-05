Микрокредит без звонков и проверок: Удобство и доступность кредитования

Развитие прогрессивных технологий изменило жизнь обычного человека, затронувши все сферы существования. Усовершенствование многочисленных процессов коснулось и кредитно-финансовой отрасли. На смену банковскому кредитованию пришел более доступный и удобный микрокредит. Для его получения не нужно выполнять сложных действий, тратить время и нервы, переживая о возможном отказе.

Не все потребители могли рассчитывать на заемные средства с банка, поскольку финансовые учреждения установили излишне строгие условия. Поэтому, такая появившаяся услуга, как микрокредит стала популярной у украинцев. Она позволяет с помощью заемных денег справляться с временными финансовыми затруднениями и не ждать при этом несколько дней ответа по кредитной заявке. Предоставлением кредитных услуг занимаются микрофинансовые организации, например Треба Кредит. Это сравнительно новая, перспективная компания, направленная на улучшение качества обслуживания и предлагающая клиентам выгодные условия по микрозайму.

Преимущества онлайн кредитования

Процесс оформления и выдачи кредита происходит через Интернет, что делает его оперативным и комфортным для пользователя. Потенциальному заемщику не нужно присутствовать в отделении МФО, чтобы подать заявку. Не нужно сидеть в очереди на прием к специалисту. Не нужно выкраивать свободное время, чтобы попасть в рабочие часы. И если деньги понадобились в выходной день, когда большинство финансовых организаций не работает, их свободно можно получить через кредитный сервис, благодаря его круглосуточной доступности. Заемщик взаимодействует с МФО Треба Кредит дистанционно, находясь дома, в комфортной обстановке.

Поданная заявка обрабатывается автоматической системой, что позволяет сократить время на проверку до минимума. Также автоматически деньги переводятся на карту заявителя после одобрения кредита.

Оформление кредита не предполагает никаких длительных проверок, звонков и поручителей. Всего 10-15 минут, и заемщик получает свои деньги.

Легкие требования для потенциального заемщика. Кредитор не устанавливает серьезных условий, требуя минимальный пакет документов. Это паспорт или ID-карта, налоговый номер. Также нужно наличие банковской карты, которая может быть дебитного или кредитного типа, с актуальным сроком действия и положительным балансом. Обязательное условие – возраст заемщика должен быть не менее 18 лет.

Клиент кредитного сервиса самостоятельно выбирает сумму займа и сроки погашения, руководствуясь действующим лимитом. В TrebaCredit можно выбирать варианты суммы от 1000 до 10000 гривен на период 15 дней. Заемщик может перед подачей заявки рассчитать полную сумму возврата кредита и его дату, применив кредитный калькулятор. Системой удобно пользоваться, выставляя параметры и сразу получая результат.

Лояльность к клиентам проявляется в снижении процентной ставки, регулярных акциях с предложением для новых и постоянных пользователей промокодов, с которыми условия кредитования становятся еще более выгодными.

Несколько способов погашения кредита, что также можно делать, не выходя из дома. Если своевременно вернуть долг, это поможет улучшить кредитный рейтинг.

Не нужно справок с места работы о размерах дохода. И наличие официального трудоустройства не является обязательным. Поэтому и клиентами Треба Кредит становятся люди с разной степенью занятости, которых МФО выручает в трудные жизненные этапы.

Одобрение микрокредита происходит в большинстве случаев. А процент отказа минимальный.