Федоров: У країнах ЄС застосовувати «Дію» можна як цифровий гаманець

Застосування «Дії» стане можливим у країнах Європейського Союзу як цифровий гаманець. Це дозволить відкривати банківський рахунок, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

«Україна – єдина країна у складі консорціуму, яка поки не є членом ЄС, але вже бере активну участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС», – зазначив міністр.

Він додав, що представники Мінцифри беруть участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

«Український цифровий гаманець – це Дія». Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там «Дію, а європейці – свої цифрові гаманці в Україні», – заявив Федоров.

За його словами, з цифровим гаманцем можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до посвідчень водія в телефоні, користуватися електронним підписом і отримувати електронні медичні рецепти.

Федоров також повідомив, що Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має оприлюднити уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. А сама «Дія» реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії.