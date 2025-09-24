Федоров: У застосунку “Дія” штучний інтелект обробляє понад 85% звернень громадян

У застосунку “Дія” штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Три місяці тому ми впровадили АІ у службі підтримки. Штучний інтелект змінив очікування людей, тому державні сервіси повинні бути такими ж швидкими та розумними", - написав він.
Зараз АІ-консультант правильно відповідає на 85% звернень, надаючи консультації по більш ніж 150 державних послугах без участі оператора.
Чатбот максимально спрощений - користувачу потрібно лише поставити питання АІ, без додаткових кнопок чи меню. Завдяки цьому взаємодія громадян із державними сервісами стала швидкою та зручною.
Штучний інтелект забезпечує відповіді протягом п’яти секунд, що значно пришвидшує обслуговування користувачів.
АІ-консультант самостійно визначає продукт і тематику звернення, а складні випадки фіксує через спеціальні форми.
Штучний інтелект працює цілодобово і вже обробив понад 350 тисяч діалогів. Завдяки АІ частка випадків "оператори зайняті" знизилася з 5–7% до менш ніж 0,01%.
Оператори тепер опрацьовують лише 10–15% унікальних складних звернень. Їхнє навантаження скоротилося на 79% — із понад 80 тисяч до 17 тисяч унікальних діалогів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023