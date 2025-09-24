Федоров: У застосунку “Дія” штучний інтелект обробляє понад 85% звернень громадян

У застосунку “Дія” штучний інтелект уже обробляє понад 85% звернень громадян. ШІ-консультант без участі оператора надає консультації по більш ніж 150 державних послугах, а відповіді користувачі отримують упродовж п'яти секунд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Три місяці тому ми впровадили АІ у службі підтримки. Штучний інтелект змінив очікування людей, тому державні сервіси повинні бути такими ж швидкими та розумними", - написав він.

Зараз АІ-консультант правильно відповідає на 85% звернень, надаючи консультації по більш ніж 150 державних послугах без участі оператора.

Чатбот максимально спрощений - користувачу потрібно лише поставити питання АІ, без додаткових кнопок чи меню. Завдяки цьому взаємодія громадян із державними сервісами стала швидкою та зручною.

Штучний інтелект забезпечує відповіді протягом п’яти секунд, що значно пришвидшує обслуговування користувачів.

АІ-консультант самостійно визначає продукт і тематику звернення, а складні випадки фіксує через спеціальні форми.

Штучний інтелект працює цілодобово і вже обробив понад 350 тисяч діалогів. Завдяки АІ частка випадків "оператори зайняті" знизилася з 5–7% до менш ніж 0,01%.

Оператори тепер опрацьовують лише 10–15% унікальних складних звернень. Їхнє навантаження скоротилося на 79% — із понад 80 тисяч до 17 тисяч унікальних діалогів.