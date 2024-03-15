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Укрзалізниця та МО вперше показали медичний евакуаційний поїзд

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АТ "Укрзалізниця" спільно із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд.

Про це повідомили пресслужби УЗ і Міноборони.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

"Дякуємо всім партнерам, з ким реалізуємо цей надзвичайно важливий проєкт. Унікальний досвід залізничників, медиків і військових дає можливість рятувати життя – і це те, чим "Укрзалізниця" займалась і займається від початку повномасштабного вторгнення", – зазначив Лященко.

В свою чергу, віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков наголосив, що існують перспективи для курсування медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів.

"Ми технічно готові до запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів. Працюємо з партнерами над реалізацією", — прокоментував він.

"Час вкрай важливий на будь-якому етапі медичної допомоги пораненому чи травмованому бійцю і відіграє ключову роль для подальшого лікування. Саме тому евакуаційні медичні та реанімаційні вагони стали надважливим елементом для надання якісної та своєчасної допомоги", – зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали більш комплексними, оснащувалися обладнанням нового покоління. Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

У пресслужбі УЗ зазначили, що до кінця 2024 року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.

Укрзалізниця
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