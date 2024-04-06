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ISW: Ймовірно росія втратила близько 5% літаків Ту-95

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У разі підтвердження інформації українських ЗМІ про серйозні пошкодження трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на російському аеродромі "Енгельс-2" під час атаки дронів у ніч на 5 квітня можна буде стверджувати, що росія втратила близько 5% цих літаків, що є "помітною втратою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті відзначили, що удари українських безпілотників зазвичай наносяться лише по окремих авіабазах у росії. Здатність України атакувати три авіабази в одній серії ударів є "помітним зрушенням у можливостях».

російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, дислоковані на авіабазі "Енгельс", для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні.

За оцінками ISW, станом на 2023 рік рф мала приблизно 60 літаків Ту-95.

"Якщо це (ураження літаків, - ред.) підтвердиться, можлива втрата приблизно п’яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 за один удар буде помітною", - йдеться у звіті.

Раніше Інститут зазначав, що втрати літаків для росії не є незначними, оскільки вона, ймовірно, має близько 300 різних літаків типу Су. Зараз російські війська використовують ці літаки для завдання ударів керованими та некерованими плануючими бомбами вздовж усієї лінії фронту в Україні, а раніше використовували значно посилені удари плануючими бомбами для досягнення тактичних переваг.

Постійні українські удари по російських аеродромах погіршать здатність повітряно-космічних сил (вкс) росії завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України, зазначають експерти.

ISW, Ту-95
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