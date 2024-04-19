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Кучеренко: Кошти на відновлення енергосистеми України треба шукати в різних джерелах

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Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів. Рішення буде приймати Уряд своєю постановою.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Є очікування, і нарешті вони офіційно визнали й прораховують і розраховують (розмір тарифу на електроенергію для населення - Gazeta.ua) варіанти. Дійсно, рішення приймається не Міненерго, рішення буде приймати Уряд своєю постановою. Це дійсно так", - зазначив він,

За прогнозом Кучеренка, дефіцит коштів на все це існує.

"Але Міністерство готується разом з НКРЕКП, щоб, якщо буде така потреба, а мій прогноз, що, на жаль, буде, бо дефіцит коштів на все це", - сказав нардеп.

Він підкреслив, що кошти на відновлення енергосистеми треба шукати в різних джерелах. Це тариф на світло, зовнішня та бюджетна підтримка а також інвестиційні кошти.

"Є державні компанії, які залежать від бюджету, бо в них власник - держава, і вони тільки з бюджету можуть інвестувати в цей ремонт. Тому я думаю, що цей варіант, на жаль, виглядає реалістичним", - підсумував він.

НКРЕКП
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