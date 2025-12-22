НКРЕКП підвищила тарифи операторів ГРМ на послуги з розподілу природного газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж (ГРМ) на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік. Це вперше з 2021 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Рішення було ухвалене на засіданні регулятора у п’ятницю, 19 грудня. Основною причиною перегляду тарифів назвали необхідність підвищення заробітних плат працівникам газорозподільних мереж (ГРМ) та падіння обсягів споживання газу.

Зміна вартості послуг операторів ГРМ запланована на два етапи:

З 1 січня 2026 року: середньозважений тариф складе 1,56 грн/куб. м (без ПДВ).

З 1 квітня 2026 року: тариф зросте до 1,89 грн/куб. м (без ПДВ).

За даними регулятора, загалом до квітня тарифи зростуть у середньому на 62%. Зокрема, для компанії "Гадячгаз" тариф до квітня збільшиться майже вдвічі (до 3,92 грн), для "Одесагаз" — до 1,95 грн, а для "Київгазу" — до 0,46 грн за кубометр.

НКРЕКП наголосила, що для побутових споживачів (населення) тарифи залишаються незмінними.

Згідно з законом № 2479, в Україні діє мораторій на підвищення цін на розподіл газу для громадян протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.